شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاحات كورونا تخضع لاشتراطات عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعالة -بإذن الله- للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتة إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 482 حالة مؤكدة وتعافي 360 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4321 منها 622 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 386782 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 375831 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6630 حالة -رحمهم الله جميعا-، فيما تم إجراء 48937 فحصا مخبريا جديدا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».