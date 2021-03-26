شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي النيابة العامة ضد «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت النيابة العامة أمس، حملة لتطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا في مقر النيابة العامة الرئيس بالرياض، بالتعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وكانت النيابة أتاحت لمنسوبيها التسجيل المبكر في عيادات المقر الخاصة للاستفادة من حملة التطعيم، والتأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية عند تلقي اللقاح، وتزويد المنسوبين بتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالتطعيم. وتأتي هذه الحملة حرصا من النيابة العامة على تعزيز الصحة الوقائية، والتكاتف مع جميع الجهات الحكومية للحفاظ على الصحة العامة.