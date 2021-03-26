شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث تهنئة لعبدالحميد بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - سائلا الله تعالى له المغفرة والرحمة ، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، للرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، مؤملاً لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.