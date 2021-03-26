شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تتزايد.. 482 إصابة جديدة بكورونا.. و622 حالة حرجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا المسجلة في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل 482 إصابة مؤكدة، و6 حالات وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4321؛ منها 622 حالة حرجة، بينما تعافى 360 حالة.

وأبانت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (386.782) حالة، وبلغ عدد المتعافين (375.831) حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6630) حالة -رحمهم الله جميعاً-، فيما تم إجراء (48.937) فحصاً مخبرياً جديداً. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).

وفي سياق متصل، أكدت «الصحة» أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.