شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة لـ 4 مواطنين اعتدوا على مراقبي أمانة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت المحكمة الجزائية أحكاما بالسجن لمدة عام على 4 مواطنين اعتدوا على مراقبي الأمانة في رمضان الماضي، أثناء أداء مهماتهم في إزالة تعديات محطة وقود. وتضمن الحكم إلزام المتهمين بسداد قيمة التلفيات التي لحقت بالمركبات الرسمية، إضافةً إلى توقيع غرامة مالية على المعتدين.

وكانت شرطة جدة أوقفت رمضان الماضي عدداً من المعتدين على لجنة مختصة تضم مراقبي بلدية الجنوب الفرعية بالمحافظة ورجال أمن، حاولوا منعهم من أداء مهماتهم بإزالة تعديات على أراضٍ للدولة بطريق مكة القديم، فيما استخدم المعتدون أدوات مختلفة، وتعمد أحدهم صدم مركبة أمنية، كما تحطم زجاج سيارة تابعة للأمانة، وأصيب 2 من الموظفين بإصابات متفاوتة استدعى نقلهم للمستشفى، فيما لاذ المعتدون بالفرار من الموقع قبل أن يتم ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.