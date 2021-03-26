شكرا لقرائتكم خبر عن مكائد تُبطلها اليقظة! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مهما تعددت طرق وأساليب ومكر مهربي وباعة المخدرات فمصيرهم واحد، وهو السقوط في قبضة رجال الأمن؛ لأن حدود الوطن آمنه أمام محاولاتهم. إذ تقف وزارة الداخلية ممثلة بأجهزتها الأمنية سداً منيعاً أمام المهربين لمنعهم من عبور الحدود ومنع وصول السموم القاتلة التي يهدف مهربوها إلى تدمير شباب الوطن وفق مخططات لا تختلف عن الإرهاب، ويقف خلف كثير من هذه العمليات مليشيات الشر وأعوانهم من الحوثيين وأحزاب الشيطان ويمولها رأس الشر إيران.

وتصدت وزارة الداخلية لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، وتابعت نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التهريب والمؤثرات العقلية إلى المملكة، وتمكن رجال الأمن من إحباط عدة عمليات تهريب وترويج أبرزها كمية كبيرة من الحشيش المخدر تم ضبطها بالحدود الجنوبية، في نجاح كبير للخطة المحكمة بين حرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وأسفر ذلك عن ضبط مستقبلها.

وفي عملية أخرى، طبقاً للمتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، نجحت المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، بالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، في إحباط محاولة تهريب (2.971.600) قرص أمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، وتم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.

قنوات الإبلاغ عن المهربين والباعة والمتعاطين

وكيل الهيئة العامة للشؤون الأمنية محمد النعيم يقول إن المهربين يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات إلى البلاد، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائماً بالمرصاد وتسعى لمكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، ويدعو الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني والإبلاغ عنهم على الرقم (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) وتتولى الجمارك من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.

وأبان النعيم أن الجمارك تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ للحد من عمليات التهريب، مشيراً إلى الدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من الدولة، وذلك بتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن المضبوطات وغيرها من الممنوعات، مؤكداً أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها في سبيل تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

اللواء الجعيد: تصدوا لضعاف النفوس

شدد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد على أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهماتهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود وداخل أراضي المملكة، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجّرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، وهم سد منيع في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم. وطالب الجعيد المواطنين والمقيمين أن يكونوا عيناً للأمن بالإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة أو أدوار إجرامية ينفذها ضعاف النفوس للإخلال بأمن الوطن.

ممنوعات وسط عناقيد العنب وإرسالية حجر!

تواصلت عمليات الضبط بإحباط محاولة تهريب (2.500.000) قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها، وهم مقيم من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية الأردنية، كما نجحت الهيئة السعودية للجمارك في الكشف عن محاولة تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مخدرة في ميناء جدة، وعُثر عليها مخبأة داخل إرسالية «عنب»، وجرى ضبط المستقبلين.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني أن الدوريات البرية بقطاع شرورة بمنطقة نجران تمكّنت من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر، وتم ضبط المتورطين وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وفي منفذ الحديثة تمكّنت الجمارك من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (2.609.202) قرص عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا للمملكة عبر المنفذ، وعُثر على جزء من كمية الاقراص المضبوطة مُخبأة داخل إحدى الشاحنات بعد إخفائها بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة وتمكّن منسوبو الجمرك من إحباط المحاولة. فيما تم ضبط الكمية الأخرى مُخبأة في إرسالية حجر وردت للجمرك، وتم إخفاء حبوب الكبتاجون داخل تجاويف الحجر، وبعد ضبط الممنوعات وإتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلي هذه الكمية، وجرى ضبطهم داخل المملكة وعددهم 5 أشخاص.

أساليب ماكرة تُبطلها عيون لا تنام

تنوعت أساليب المهربين، إذ تنقلوا من منفذ إلى آخر على أمل تمرير مهرباتهم، غير أن أعين رجال الأمن والجمارك كانت لهم بالمرصاد فأسقطت أخيراً محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين عبر شواطئ الخفجي، وتمت الإطاحة بهم على أيدي الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي. ولم تكن محافظة جدة بعيدة عن محاولات المهربين والمروجين، إذ شهدت نشاطاً لترويج المواد المخدرة عبر منصات التواصل الاجتماعي نفذه أحد الأشخاص وأعلن الترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة وذلك عبر مقطع فيديو، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وتبين أنه مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية وأطيح به وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.

وفي آخر العمليات ونفذتها قيادة الأفواج الأمنية بجازان، نجحت في ضبط 303 كيلوغرامات من الحشيش المخدر، في عمليتين أمنيتين بمحافظة الدائر.

وكانت الكميات المضبوطة مخبأة بطريقة احترافية، منها 70 كيلوجراماً مخبأة داخل خزان وقود إحدى المركبات.