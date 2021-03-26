شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة سماع طفل الصوت لأول مرة في حياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أمس الخميس، عن مقطع فيديو مؤثراً لطفل لحظة سماعه للصوت للمرة الأولى في حياته.

وقالت الأخصائية بمدينة الملك سعود الطبية، شهد الحماد، إن الطفل مهند البالغ من العمر 4 سنوات تم تشخيص حالته في بداية عام 2020، بضعف سمعي عصبي شديد في كلتا الأذنين.

وأوضحت "الحماد" أنه كان يستعمل المُعين السمعي، ثم صدر قرار بإيقاف جميع العيادات والمواعيد ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، قبل إتمام كل التقييمات الخاصة لمرحلة ما قبل الزراعة.

وأشارت إلى أنه تم البحث عن بديل لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للطفل، مبينة أنه تم إكمال باقي الإجراءات عن طريق الجلسات عن بعد طوال فترة الجائحة، فيما بعد عودة العيادات تمت زراعة القوقعة للطفل في أذنه اليسرى في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وبعدها بشهر تم تشغيل الجهاز، مؤكدة أن الطفل يتمتع الآن بحاسة السمع منذ أكثر من شهرين.