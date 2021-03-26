شكرا لمتابعة خبر عن ‏التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالتصعيد الذي قامت به مليشيات الحوثي الإيرانية ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران.

ومن جانبه، قال مجلس ‏التعاون الخليجي، أن محاولات الحوثي استهداف المملكة تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة لاستهداف المدنيين.