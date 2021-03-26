شكرا لمتابعة خبر عن التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد الحوثي ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):نددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالتصعيد الذي قامت به مليشيات الحوثي الإيرانية ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران.
ومن جانبه، قال مجلس التعاون الخليجي، أن محاولات الحوثي استهداف المملكة تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة لاستهداف المدنيين.