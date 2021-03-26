شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" : السجن أو الغرامة لمن يشترك في جريمة نشر الوثائق والمعلومات السرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية عقوبة التي يتم تطبيقها على من يشارك في ارتكاب جريمة نشر الوثائق والمعلومات السرية.

وأكد البرنامج أنه يتم معاقبة كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في نظام "عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها بالسجن لا تزيد عن 20 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال.

وأضاف أنه يعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك، إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.