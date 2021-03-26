شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة نفسية: الصمت أفضل توبيخ للطفل ولا يحق للمعلمين توبيخهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

‎قالت المستشارة النفسية، حنان، إن التوبيخ مردوده سيئ جدا على الطفل وقد يعلمه الكذب، موضحة:"أحلى عقاب وأحلى توبيخ للطفل عن طريق الصمت".

وأشار المستشارة النفسية خلال لقاء مع برنامج الراصد:" معاقبة الأطفال بالصمت له مردود إيجابي في المستقبل على نفسيتهم".

وتابعت:"الضرب يولد العناد والكذب والتأتأة ويجعل الشخص انطوائيا"، مشيرة:"باديس من حق أي شخص أن يوبخ الطفل حتى لو كان المعلم".