شكرا لمتابعة خبر عن تدشين صفحة العروض الحية في المطاعم والمقاهي على منصة "عيشها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشنت الهيئة العامة للترفيه تدشن صفحة العروض الحية في المطاعم والمقاهي على منصة عيشها.

وذكرت أن الصفحة تهدف إلى توفير معلومات شاملة لمحبي العروض الحية، حيث توفر الصفحة مواعيد العروض الحية القادمة ومواقعها ومؤديها، وآلية الحجز لحضورها.

وأضافت أن الصفحة تتضمن أيضا معلومات تفصيلية عن العروض الحية المقامة في المطاعم والمقاهي، كالعروض الموسيقية، أو عروض العزف على الآلات، وكذلك العروض الغنائية، والعروض الكوميدية الارتجالية.