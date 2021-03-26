شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة كفاح مواطنة فقدت عملها فأنشأت "ماركتها" الخاصة بالملابس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سردت مصممة الأزياء، وسمية العيد، قصة كفاحها في مجال الأزياء، والتي بدأت بكونها عاملة في محل خاص بالملابس، وصولاً لإنشاء ماركتها الخاصة بها.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج الراصد المذاع على "الإخبارية"، أنها صممت بعض الملابس وعرضتها في المحل الذي تعمل به إلا المدير اعترض على ذلك، وتم الاستغناء عنها.

وأشارت إلى أنها اتجهت بعد ذلك لعمل الماركة الخاصة بها، مضيفة أنها نجحت في تقديم ملابس مختلفة بأسعار مناسبة لعملائها.

وأضافت أنها استعانت بمصور محترف لإظهار جودة وفخامة الملابس التي تصنعها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجماعي، مؤكدة ضرورة أن تتخذ المصممة هذه الخطوة إذا لم يكن لديها محل لعرض منتجاتها.