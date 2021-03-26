شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية في "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية.

وتضمنت 3 خطوات، وهي:الدخول لحساب المستخدم في منصة "أبشر"، والدخول على خدماتي، ثم الاعتراض على المخالفات المرورية.

وتعد خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.