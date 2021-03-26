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طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية في "أبشر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية.

وتضمنت 3 خطوات، وهي:الدخول لحساب المستخدم في منصة "أبشر"، والدخول على خدماتي، ثم الاعتراض على المخالفات المرورية.

وتعد خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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