شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير ⁧خالد الفيصل⁩ بعنوان "أجمل الدنيا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، عن قصيدته الجديدة بعنوان "أجمل الدنيا".

وجاءت أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل كالتالي:

يامحكــمٍ شرع الله بعصــر الأحزاب

يهنـــاك شعـــبٍ بالشريعـــه يمـــاري

دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب

ما جمّعـــه لجنــــةْ يميـــن ويســـاري

شــف ناتـج التغريب يافخـر الإنسان

وشلــون تَــوَّه بَــدْوَهُــم بالصحـــــاري

ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب

إلاّ بحكــم الله على النـــاس جاري

الدّيـــنْ عـــزٍ بالمــــــآذن ومحـــــراب

صوتـــه رفيــــعٍ في هبــــوبٍ وذاري

من غاب عوّد له على كل ما طاب

يشتــــاق له مِصْـــبِحْ ويسريه ساري

يادار طيبــىٰ للمـــواطن والأغـــراب

يـاأجمــــل الدنيــا عَمَــــارْ وبـــــراري