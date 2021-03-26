شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من وزير التعليم على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، إن الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني سيكون له أثر نفسي على نتائج اختبارات الطلاب.

وأشار الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عبر قناة "الإخبارية"، إلى أنَّ المعلمين اكتسبوا خبرة كاملة مع الاختبارات عن بعد، ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/9/1442هـ الموافق 13/4/2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10/9/1442هـ الموافق 22/4/2021م.