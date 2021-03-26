شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إضافة خدمة "الدفع الإلكتروني" إلى تطبيق "توكلنا" قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لمنظومة " توكلنا"، عبدالله العيسى، إن التطبيق سيُضيف قريباً خدمة "الدفع الإلكتروني" لقائمة الخدمات التي يقدمها.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"، أنهم يسعون لإثراء التطبيق بالعديد من الخدمات النوعية بجانب الخدمات الموجودة حالياً في التطبيق.

ونوه بأنه جاري العمل مع الجهات الحكومية من أجل استضافة الخدمات الخاصة بهذه الجهات في التطبيق، لافتا إلى أن جزء من هذه الخدمات ستكون الوثائق الرقمية.