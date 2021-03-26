شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردة فعل طبيب أثناء استقبال والدته في مركز اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، طبيب يدعى فهد الدوسري يستقبل والدته في مركز لتلقي لقاحات كورونا ، حيث غمرت السعادة والدته أثناء وصولها فاحتضنته.

وبدا في الفيديو، الطبيب لم يظهر عليه اللهفة عند لقائه والدته، حيث أنه لحظة استقباله لوالدته كان شعوره لا يوصف.

وقال الطبيب إنه أعطاها اللقاح بقلبه وليس بيده، مشيرا إلى أنه لم يكن بارد المشاعر، ولكن لم يظهر لهفته لها تجنباً لإحراجها بسبب وجود أشخاص آخرين بجانبه.