شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم تبوك : القيادة الحكيمة أولت عناية خاصة ومتواصلة لأبنائنا الطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم في منطقة تبوك الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ لتكون في شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وعبر مدير تعليم تبوك في تصريح بهذه المناسبة عن فخر واعتزاز الجميع بقيادتهم الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين القائد الحكيم وبوطن عظيم يحظى فيه الشعب بكل الرعاية والاهتمام من قيادته الكريمة ,مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم جسد اهتمام الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأبنائهم الطلاب والطالبات امتداداً لرعاية القيادة الحكيمة المتواصلة بالتعليم.

ونوه في ختام تصريحه بما تضمنته الأمر الملكي الكريم من لفتة ورعاية كريمة للطلاب والطالبات وتلمس احتياجاتهم من قبل ولاة الأمر ـ رعاهم الله ـ وحرصهم الدائم ‫على العناية بالأجيال التعليمية ودعمها لمواصلة تعليمها‬ في مناخ مناسب وميسر ,سائلاً الله أن يحفظ لهذا الوطن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ,‬ وأن يمدهما بعونه وتوفيقه ويديم على الوطن عزه وأمنه ورخاءه.