شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 7 مفحطين وعدد من المتجمهرين في الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن مرور محافظة الخرج من ضبط 7 مفحطين وعدد من المتجمهرين، كما تم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وشدد مرور الخرج على استمرار تلك الحملات وما تحققه من إنجازات إيجابية بضبط المفحطين والمتجمهرين والمتسببين في إزعاج سالكي الطريق والخارجين عن النظام.

وأكد مرور الخرج على أهمية الاستجابة السريعة لمثل تلك الحالات والعمل على متابعتها والتصدي لها.