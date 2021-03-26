شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ابتكار أول جهاز أشعة متخصص للكشف عن العبث بالإبل في ‎المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال راشد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة سلام البيطرية:" سخرنا كافة إمكانياتنا لرفع الخدمات البيطرية المقدمة ولتحسين السلالات وحفظها ولزيادة الإنتاج".

وأضاف راشد العجمي، خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"جهاز الأشعة المقطعية هو تم ابتكاره من قبل مجموعة سلام البيطرية نظرا لانتشار العبث في الإبل خلال الفترة الماضية".

وتابع:"تم ابتكار أول جهاز أشعة متخصص لعلاجات الإبل وتم تصنيعه من قبل أربع شركات عالمية ويعتبر الأول من نوعه في العالم".