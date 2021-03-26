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شاهد.. ابتكار أول جهاز أشعة متخصص للكشف عن العبث بالإبل في ‎المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال راشد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة سلام البيطرية:" سخرنا كافة إمكانياتنا لرفع الخدمات البيطرية المقدمة ولتحسين السلالات وحفظها ولزيادة الإنتاج".

وأضاف راشد العجمي، خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"جهاز الأشعة المقطعية هو تم ابتكاره من قبل مجموعة سلام البيطرية نظرا لانتشار العبث في الإبل خلال الفترة الماضية".

وتابع:"تم ابتكار أول جهاز أشعة متخصص لعلاجات الإبل وتم تصنيعه من قبل أربع شركات عالمية ويعتبر الأول من نوعه في العالم".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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