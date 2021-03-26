شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيديو يوثق جميع مراحل حياة تركي آل الشيخ من الطفولة وحتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق جميع مراحل حياته العمرية منذ الطفولة وحتى الآن.

وبدا في الفيديو، صورة لرئيس الترفيه وهو في مراحل الطفولة المبكرة، وأخرى برفقة أحد أفراد الأسرة، وثالثة بالزي العسكري إبان تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، ختاماً بآخر صورة له مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال تركي آل الشيخ، إن أصعب لحظات التي مرت في حياته هي عندما نزع بدلته العسكرية، مبينا أنه شعور لا يعرفه إلا من كان عسكريا مثله في المجال.