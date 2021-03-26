مقاتلات التحالف تستهدف مخازن ومدرعات ميليشيا الحوثي في حجة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، مخازن ومدرعات للميليشيات الحوثية الإرهابية في حجة.

وفي وقت سابق اليوم، دمرت الدفاعات السعودية مسيرة مفخخة خامسة أُطلِقَت باتجاه خميس مشيط؛ وذلك بعد أن أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 مُسيَّرات مفخخة أُطلِقَت لاستهداف المدنيين في المملكة.

وأضاف التحالف أنه تم رصد نشاط حوثي مُعادٍ، بإطلاق مُسيَّرَاتٍ مفخخة باتجاه السعودية، وفق العربية.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب أدان وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية، وتهديدها المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، ومحاولات استهداف المنشآت النفطية، التي لا تستهدف المملكة ومقدراتها، بل تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي، معبرًا عن تضامنه التام مع المملكة، ووقوفه الكامل بجانبها في مواجهة هذه الممارسات والاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا تأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.