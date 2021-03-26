اعتراض وتدمير طائرة حوثية سابعة أطلقت باتجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة سابعة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، إنَّ الميليشيات الحوثية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران ضمن محاولات عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وفق الإخبارية.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية سادسة حاولت استهداف مدينة نجران؛ وذلك بعدما اعترضت، في وقت سابق اليوم، مسيرة مفخخة خامسة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض 4 مُسيَّرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين في المملكة.

ورصد التحالف نشاطًا حوثيًّا مُعاديًا، بإطلاق مسيرات مفخخة باتجاه السعودية، حسب العربية.

يأتي ذلك بينما استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، مخازن ومدرعات للميليشيات الحوثية الإرهابية في حجة.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب أدان وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية، وتهديدها المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، ومحاولات استهداف المنشآت النفطية، التي لا تستهدف المملكة ومقدراتها، بل تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي، معبرًا عن تضامنه التام مع المملكة، ووقوفه الكامل بجانبها في مواجهة هذه الممارسات والاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا تأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.