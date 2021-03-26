

الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال الملك المفدى:" بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، يطيب لنا أن نعبر لدولتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية.

وإننا إذ نشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية

وفي الختام ندعو الله العلي القدير لدولتكم بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

01:39ت م

0014



الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.وقال الملك المفدى:" بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، يطيب لنا أن نعبر لدولتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية.وإننا إذ نشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، فإننا نؤكد لدولتكم حرصنا على تعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة.وفي الختام ندعو الله العلي القدير لدولتكم بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //01:39ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.