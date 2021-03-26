السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بنجلاديش بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية



الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال الملك المفدى:" يطيب لنا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

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