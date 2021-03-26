السعودية اليوم / مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 661 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 198011 حالةً من ضمنهم 151765 حالةً شُفيت، و 11768 حالة وفاة.

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01:36ت م

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القاهرة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت مصر 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 48 حالةً.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 198011 حالةً من ضمنهم 151765 حالةً شُفيت، و 11768 حالة وفاة.// انتهى //01:36ت م0012

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