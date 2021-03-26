السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يتفقد مشروعات التشغيل والصيانة



ينبع 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي أمس, بجولة تفقدية على مشروعات التشغيل والصيانة .

واستمع القرشي لشرح عن مشروع نظام الطاقة الاحتياطية لإدارة تقنية المعلومات, وعن نظام إخماد الحريق في المستودعات المركزية, وعن مشروع تطوير الجزيرة الوسطية بشارع الأمير سلطان، وعن دور مختبر الهيئة الملكية وإمكاناته التي يقدمها لمقاولي الهيئة الملكية التي من ضمنها تنفيذ عدة اختبارات لطبقة الأسفلت والتربة والخرسانة التي تنعكس إيجابا على جودة العمل بمدينة ينبع الصناعية.

وثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية جهود القائمين على المشروعات, حاثهم على المزيد من الإنجاز لإظهار مدينة ينبع الصناعية في أفضل صورها وتقديم أفضل الخدمات للسكان والزوّار .

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