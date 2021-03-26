السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بسلالتين متحورتين من كورونا إلى 2954 في اليونان



أثينا 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بسلالتين متحورتين من فيروس

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الشبكة الوطنية في اليونان للإشراف على طفرات جينات فيروس (كورونا) قولها في تقرير لها إن الفحوصات الطبية أثبتت أن 422 حالة إيجابية للسلالة الجديدة القادمة من بريطانيا وحالة واحدة للسلالة القادمة من جنوب أفريقيا.

وأشارت الشبكة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالسلالة المتحورة من الفيروس القادمة من بريطانيا بلغ 2898 حالةً، في حين ارتفع عدد الإصابات بالسلالة القادمة من جنوب أفريقيا إلى 56 حالةً.

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أثينا 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسارتفع إجمالي عدد الإصابات بسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اليونان إلى 2954 حالةً.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الشبكة الوطنية في اليونان للإشراف على طفرات جينات فيروس (كورونا) قولها في تقرير لها إن الفحوصات الطبية أثبتت أن 422 حالة إيجابية للسلالة الجديدة القادمة من بريطانيا وحالة واحدة للسلالة القادمة من جنوب أفريقيا.وأشارت الشبكة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالسلالة المتحورة من الفيروس القادمة من بريطانيا بلغ 2898 حالةً، في حين ارتفع عدد الإصابات بالسلالة القادمة من جنوب أفريقيا إلى 56 حالةً.// انتهى //00:36ت م0010

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