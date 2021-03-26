السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 298 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 298 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها أمس إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 736 وفاة.

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لوكسمبورغ 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في إلى 60205 حالات.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها أمس إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 736 وفاة.// انتهى //00:27ت م0007

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