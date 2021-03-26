

نجران 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد المهندس محمد عبدالكريم أبا حسين ، اليوم، المنشآت التدريبية بمنطقة نجران لمتابعة سير العملية التدريبية والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الجولة التفقدية زيارة الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة ومحافظاتها، إلى جانب عقد اجتماعات بقادة المنشآت التدريبية، والالتقاء بأعضاء هيئة التدريب من المدربين والمدربات، ولقاء مع المتدربين والمتدربات للوقوف على جودة التدريب.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران، سعيد بن أحمد آل جبار أن الزيارة تأتي امتداداً لزيارات قيادات التدريب التقني والمهني للمنطقة وتهدف إلى متابعة سير العمل ومؤشرات خطط الإنجاز بالجودة المطلوبة، وكذلك مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

23:46ت م

0284





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني والمهني المساعد يتفقد منشآت التدريب بمنطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.