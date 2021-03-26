السعودية اليوم / محافظ الداير يدشّن فعاليات أسبوع البيئة في المحافظة



الداير 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

دشّن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم ، فعاليات أسبوع البيئة في حديقة البن بالمحافظة ، وذلك عبر حملة تشجير لزيادة المساحات الخضراء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة .

وأكد محافظ الداير أهمية البرامج التوعوية للعناية بالبيئة وتعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة، وتكامل الأدوار و تفعل الجهات الحكومية والخاصة للبرامج التوعوية، وكذلك مضاعفة الجهود لحماية البيئة ، خاصة وأن محافظة الداير تمتاز بخصوصية كونها تشتهر بزراعة البن وكثير من المحاصيل الزراعية .

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23:40ت م

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