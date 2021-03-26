السعودية اليوم / تونس تسجل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 783 إصابة جديدة و 26 وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 248037 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8663 وفاة.

// انتهى //

23:15ت م

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تونس 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت تونس 783 إصابة جديدة و 26 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 248037 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8663 وفاة.// انتهى //23:15ت م0276

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