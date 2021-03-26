السعودية | السفير آل جابر يلتقي بالقائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن

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رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر .

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.