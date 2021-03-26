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السعودية | السفير آل جابر يلتقي بالقائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 1:01 صباحًا, 26 مارس 2021 م

المناطق - واس

رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر .
كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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