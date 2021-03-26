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عاجل | «الأرصاد» ينبه.. استمرار الرياح والأتربة على الرياض والقصيم 

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الجمعة، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

وأشار الإنذار إلى استمرار الرياح النشطة والأتربة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، تستمر حتى الـ 3 صباحا، على مناطق القصيم وتشمل (البكيرية - الرس - المذنب - النبهانية - بريدة - عقلة الصقور – عنيزة)،

وتستمر الرياح والعوالق الترابية حتى الـ 5 صباحا، على مناطق الرياض، وتشمل (الخرج - العاصمة الرياض - المزاحمية – رماح).

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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