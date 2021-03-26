شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «الأرصاد» ينبه.. استمرار الرياح والأتربة على الرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الجمعة، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

وأشار الإنذار إلى استمرار الرياح النشطة والأتربة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، تستمر حتى الـ 3 صباحا، على مناطق القصيم وتشمل (البكيرية - الرس - المذنب - النبهانية - بريدة - عقلة الصقور – عنيزة)،

وتستمر الرياح والعوالق الترابية حتى الـ 5 صباحا، على مناطق الرياض، وتشمل (الخرج - العاصمة الرياض - المزاحمية – رماح).