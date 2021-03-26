تنظيف شواطئ القحمة والحريضة والبرك والسعيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلًا في إدارة البيئة ووحدات الوزارة في القحمة والحريضة والسعيدة مبادرة مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله الويمني لتنظيف شواطئ القحمة، الحريضة، البرك والسعيدة.

فعاليات أسبوع البيئة

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس لأسبوع البيئة 1442هـ وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية وعدد كبير من المهتمين والمواطنين.

كما نظم الفرع أيضا حملة توعوية للمحافظة على البيئة والغطاء النباتي وذلك في حديقة المشهد بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وتم تقديم شرح لما قدمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في أسبوع البيئة تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا” وتم توزيع الهدايا والشتلات على الحضور، وأيضًا أكياس لتنظيف الحديقة بمشاركة أمانة منطقة عسير وعدد من الفرق التطوعية.

زراعة عدد من الأشجار :

من جهة أخرى دشن محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس حمد بن حجاب القحطاني أسبوع البيئة بزراعة عدد من الأشجار بمقر المحافظة، وفي تنومة وبالتعاون مع الكلية التقنية بتنومة، وضمن فعاليات أسبوع البيئة تم زراعة عدد من الأشجار في منتزه الشرف.

كما قام عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية بمبادرة تنظيف منتزه الأمير نايف وزراعة عدد 100 شتلة من الشث والسدر في المنتزه.

وتواصل مشاتل فرع الوزارة بعسير والمكاتب والوحدات التابعة له توزيع الشتلات لكافة الراغبين من جهات أو أفراد لزرعها بمناسبة أسبوع البيئة.

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