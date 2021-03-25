شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «وزارة الطاقة»: تخريب الحوثي يستهدف الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان مصدر مسؤول بوزارة الطاقة استهداف الحوثي لمحطة منتجات بترولية في جازان.

وأكد أن تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف، يوضح أن هذه الأعمال التخريبية للحوثي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل.