شكرا لقرائتكم خبر عن راجح بادي: مليشيا الحوثي حاولت استهداف جامعات جنوب المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن الحوثيون لا يفهمون لغة السلام، مشيرا إلى أنهم حاولوا اليوم استهداف جامعات في جنوب المملكة.

وتأتي تصريحات "بادي" بعد إعلان التحالف العربي اعتراض الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة سادسة أطلقت باتجاه نجران

وأوضح أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران، فيما أكد على محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وكان التحالف أكد فشل مليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي، أطلق من صنعاء وسقط بعد الاطلاق بمحافظه الجوف اليمنية.

كما أعلن عن تدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة خامسة أطقلت باتجاه خميس مشيط، الواقعة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.