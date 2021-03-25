شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثامنة كانت باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التحالف العربي عن تدمير مسيرة مفخخة ثامنة، أطلقت باتجاه خميس مشيط.

ونشر تحالف دعم الشرعية صور الطائرات الحوثية المفخخة، التي حاولت استهداف مدن المملكة.

وكان الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أكد أن الحوثيون لا يفهمون لغة السلام، مشيرا إلى أنهم حاولوا اليوم استهداف جامعات في جنوب المملكة.

وجاءت تصريحات "بادي" بعد إعلان التحالف العربي اعتراض الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة سادسة أطلقت باتجاه نجران

وأوضح أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران، فيما أكد على محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.