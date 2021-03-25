شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي من صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التحالف العربي عن فشل مليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي، موضحا أن الصاروخ أطلق من صنعاء وسقط بعد الاطلاق بمحافظه الجوف اليمنية.

وأعلن التحالف عن تدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة خامسة أطقلت باتجاه خميس مشيط، الواقعة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أيضا عن رصد نشاط حوثي معاد بإطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المملكة، مشيرا إلى أنه اعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.