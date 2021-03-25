مباحثات سعودية عراقية.. الملك سلمان يدعو الكاظمي لزيارة المملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لزيارة المملكة في القريب العاجل، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بين العاهل السعودي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اتفقا خلاله الجانبين على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.



وأشاد الجانبان بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وبالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما، وأكدا دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين.

وثمنت السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية، فيما أشادت العراق بالمبادرات التي قدمتها المملكة في مجال مواجهة جائحة كورونا.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة في القريب العاجل للقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، مؤكدا دعم العراق لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأعلنت السعودية، الإثنين، مبادرة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في البلد الغارق في حرب الانقلاب الحوثي دخلت عامها الـ7 على التوالي.