موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أسوأ أزمة للإنتاج وسر تفوق الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

مر قطاع السيارات "بأسوأ أزمة في تاريخه"، وأدت تداعيات جائحة كورونا لفقدان القطاع للنمو الذي حققه خلال السنوات العشر الماضية.

تتمتع السيارة الكهربائية بالعديد من المزايا، التي تتفوق بها على السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

تطرح خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة "كروس أوفر الثانوية" من مختلف الماركات الكبرى.

يُطرح للسوق المصرية خلال العام الجاري، مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة فولفو، بتكلفة ومواصفات مختلفة.. إليك الأسعار

كما هو الحال مع شاحنة "سايبر ترك"، يترقب العالم رؤية أول شاحنة كهربائية للنقل الثقيل تطرحها تسلا، وهي "سيمي"، المخصصة للمدن الكبرى.

تغزو السيارات الألمانية العالم بكفاءة رغم الجائحة وتضم القائمة أودي SQ5 2021 التي تطرح كطراز SUV بمحرك بقوة 349 حصانا وسعة 3.0 لتر.



أعلنت شركة فيات، اليوم الخميس، عن تقديم الجيل الخامس من نظام الملتيميديا Uconnect الخاص بها، والذي حصل على العديد من التحسينات.

أطلقت شركة سكودا الموديل الجديد من سيارتها Superb Scout، التي تنتمي لفئة سيارات الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

تتمتع السيارة الكهربائية بالعديد من المزايا، التي تتفوق بها على السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

يجد المقدمون على شراء سيارة للمرة الأولى صعوبة في تفسير بعض الرموز المضيئة المضافة لمؤشر العدادات خلف مقود السيارة.

السيارات الأكثر صخبا، دائما ما تستهوي فئة خاصة من السائقين، لكن لماذا يتحمل هؤلاء الإزعاج التى تصدره محركات هذه الموديلات؟

