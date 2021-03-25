موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. "بلاي ستيشن 5" في مصر ومفاجأ فيفو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة سوني اليابانية العالمية لصناعة الأجهزة والتقنيات الحديثة، طرح جهاز بلاي ستيشن 5 "PlayStation 5" في مصر بسعر 16 ألف جنيه.

كشفت شركة في تيك (VTech) عن مواصفات كاميرتها الفورية الجديدة المخصصة للأطفال ذوي الأعمار الصغيرة.

تعود معظم المستخدمين للهواتف الذكية، بوضع الهاتف بجوارهم أثناء النوم، ولكن ذلك يمثل خطرا كبيرا.. لماذا؟

أطلقت شركة فيفو الصينية، اليوم الخميس، هاتفها الذكي Y72 الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت، اليوم الخميس، إن تنزيل لعبتها ببجي على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين.

أطلقت شركة وان بلس ساعتها الذكية Watch الجديدة، والتي تهدف لتلبية متطلبات المستخدم بمجالات التدريبات الرياضية والاستخدامات الصحية.

أطلقت شركة فيتبيت تحديثا لبرمجيات سوار اللياقة البدنية Charge 4 بمجموعة مزايا عملية للمستخدمين الرياضيين والمهتمين بالصحة.