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شكرا لقرائتكم مجلس التعاون: الهجمات الحوثية على السعودية تتطلب موقفًا دوليًا فوريًا وحاسمًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مجلس التعاون: الهجمات الحوثية على السعودية تتطلب موقفًا دوليًا فوريًا وحاسمًا
أشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مسيرات مفخخة باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
تحدٍ للمجتمع الدولي
وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي، والتي تأتي بعد إعلان المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، لتعكس تحدي ميلشيات الحوثي الإرهابية السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
يقظة قوات التحالف
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