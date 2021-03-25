التحالف : اعتراض مسيرة مفخخة ثامنة أطلقت تجاه الأعيان المدنية السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة الثامنة والتي أطلقت تجاه المملكة .

وكشف التحالف أنه رصد محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين وتم تدميرها.

ونجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض مسيرة مفخخة سابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار أطلقت تجاه خميس مشيط، كما تم اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف جامعة جازان وجامعة نجران، وتمكنت الدفاعات السعودية من إحباط المحاولة.

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