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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة سابعة أطلقت تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة سابعة أطلقت تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض مسيرة مفخخة سابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار أطلقت تجاه خميس مشيط، كما تم اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف جامعة جازان وجامعة نجران، وتمكنت الدفاعات السعودية من إحباط المحاولة.

الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة سابعة أطلقت تجاه خميس مشيط - متابعات الخليج 365 الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة سابعة أطلقت تجاه خميس مشيط - متابعات الخليج 365 الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة سابعة أطلقت تجاه خميس مشيط - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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