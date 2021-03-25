فيديو.. طبيب مصاب كورونا سابق يحذر من التهاون في الاحترازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجَّه الدكتور نايف العنزي استشاري جراحة السمنة نصائح مهمة إلى كل متهاون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإلى كل متردد في أخذ اللقاح، وذلك من واقع تجربته التي عاشها خلال إصابته بالفيروس، وكانت رسالته “خذوا الخطوة وخذوا اللقاح”.

عدم التهاون في الصحة

وقال الدكتور العنزي خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ومَن يفقد الصحة في يوم من الأيام، يفقد أشياء كثيرة، حيث يتساوى في المستشفيات الطبيب مع الموظف والعاطل مع الغني ومع الفقير.

وشدَّد على ضرورة عدم التهاون في الصحة، وقال: الآن أنا أقول للناس نصيحة من تجربة إنسان محب: أخذك للقاح أمر لا يختلف عليه اثنان، مهما تسمع من كلام الناس، مهما تسمع من مجالس ورسائل، ما يُذكر لك من فوائد اللقاح ومن أهميته ومن ضرورة أخذه، هذا أهم من أي شيء ممكن تتخيله”.

رسالة أخيرة

واختتم حديثه قائلًا: “اللقاح فوائده أعظم بكثير من تجربة ليلة واحدة في العناية المركزة التي من الممكن أن تكون الليلة الأخيرة في حياة الشخص – لا قدر الله- “.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.



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