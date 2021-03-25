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ترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية

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شكرا لقرائتكم ترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

ترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية

في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 /1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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