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شكرا لقرائتكم ترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25
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ترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية
في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 /1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
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