الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة سادسة أطلقت باتجاه نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الدفاعات السعودية في اعتراض مسيرة مفخخة سادسة أطلقت باتجاه نجران.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.

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