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جامعة الطائف تنظم الملتقى الافتراضي لخدمة تواصل الإلكترونية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

جامعة الطائف تنظم الملتقى الافتراضي لخدمة تواصل الإلكترونية

يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت جامعة الطائف الملتقى الافتراضي لخدمة تواصل الإلكترونية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية.

أهداف ملتقى خدمة تواصل الإلكترونية

ويهدف الملتقى إلى التعرف على خدمات مركز تواصل الإلكترونية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي واجهت مراكز رعاية المستفيدين في ظل جائحة ، وتسليط الأضواء على مركز تواصل، الذي يعتبر تطبيقًا لأحد محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ وهو التواصل الذكي بين الحكومة والمواطن.

جامعة الطائف تعفي طلاب الماجستير من الرسوم

وكانت جامعة الطائف ممثلة في قسم القراءات أطلقت في وقت سابق مبادرة نوعية تتمثل في إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في تخصص القراءات من كامل الرسوم الدراسية لهذا الفصل، تأسيًا بجهود القيادة الرشيدة التي دأبت على خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتأكيدًا على ضرورة تقديم ما يمكن من عمل خيّر خدمة للإسلام والمسلمين.

جامعة الطائف

مبادرة أعضاء هيئة التدريس

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور سطام العتيبي أن إعفاء طلاب وطالبات الماجستير في قسم القراءات من كامل رسوم الدراسة لهذا الفصل، جاء استجابة من الجامعة لمبادرة أعضاء هيئة التدريس في قسم القراءات.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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