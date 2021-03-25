الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

التحالف: سقوط باليستي حوثي في الجوف اليمنية أطلقته الميليشيا الإرهابية من صنعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط باليستي حوثي في الجوف اليمنية أطلقته الميليشيا الإرهابية من صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.

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