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التحالف: سقوط باليستي حوثي في الجوف اليمنية أطلقته الميليشيا الإرهابية من صنعاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

التحالف: سقوط باليستي حوثي في الجوف اليمنية أطلقته الميليشيا الإرهابية من صنعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط باليستي حوثي في الجوف اليمنية أطلقته الميليشيا الإرهابية من صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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